L'Union africaine devient membre permanent du G20

Le continent africain n'était jusqu'ici représenté au G20 que par un seul Etat, l'Afrique du Sud.

L'Union africaine (UA) a officiellement rejoint le G20, samedi 9 septembre, à l'occasion d'un sommet à New Delhi. "Avec l'approbation de tous, je demande au chef de l'UA de prendre place en tant que membre permanent du G20", a déclaré dans son discours d'ouverture le Premier ministre indien, Narendra Modi, dont le pays préside cette année cette instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'Etat des Comores, Azali Assoumani, a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants.

Etablie à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, l'UA compte 55 membres (dont six suspendus), totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent africain n'était jusqu'ici représenté au G20 que par un seul Etat, l'Afrique du Sud. Son arrivée est une victoire diplomatique notable pour Narendra Modi, qui a porté l'initiative. Elle contribue ainsi à redorer le blason du chef du gouvernement indien à l'étranger, avant qu'il ne brigue probablement un nouveau mandat en 2024.

L'Inde, qui préside cette année ce groupe rassemblant les plus grandes économies occidentales et émergentes, a affiché sa volonté d'être le porte-voix pour "les besoins des pays du Sud" dans un monde divisé. "Le monde connaît une énorme crise de confiance, a déclaré Narendra Modi à l'ouverture du sommet. La guerre a aggravé ce déficit de confiance. Si nous parvenons à vaincre le Covid-19, nous pourrons également vaincre cette crise de confiance mutuelle."