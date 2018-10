Français : cinquième langue la plus parlée au monde, mais par qui et où ?

Du Sénégal au Mali, de l'Algérie à la Suisse, en passant par le Canada, la langue française est de plus en plus partagée à travers le monde. 300 millions de personnes parlent le français au quotidien, c'est 30 millions de plus qu'en 2014. Cette hausse est due pour l'essentiel à la croissance démographique. Aujourd'hui, le français est la cinquième langue la plus utilisée au monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.

80% des francophones seront

Africains en 2070 L'Afrique représente près de 60% de ces pratiquants quotidiens, loin devant l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est le continent phare de la francophonie. On y trouve d'ailleurs en République démocratique du Congo la plus grande agglomération francophone : Kinshasa et ses quelque 17 millions d'habitants, devant Paris (12,5 millions) et Alger (7,8 millions). Une tendance qui va s'amplifier. En 2070, près de 80% des francophones seront Africains.

