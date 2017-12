Nouvel An : certains pays ont déjà dit adieu à 2017

En chœur, la foule égraine les secondes et le coup d'envoi est donné. À grand renfort de feux d'artifice, la Nouvelle-Zélande est le premier pays du monde a accueillir la nouvelle année à midi heure française. Deux heures plus tard, le pont de Sydney (Australie), s'enflamme sous les cris de joie. Un million et demi de personnes sont rassemblées aux abords de la baie pour cet événement annuel.

New York se prépare

Puis c'est au tour de l'Asie de célébrer la nouvelle année, même en Corée du Nord. Même depuis l'espace, les cosmonautes de la station spatiale internationale ont tenu à adresser un mot à la planète : "Soyez heureux mes amis". À New York, le "ball drop" de Times Square va avoir lieu. Malgré les températures polaires, près de 2 millions de personnes sont attendues pour perpétrer cette tradition new-yorkaise vieille de 110 ans.

