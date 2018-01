Gaz, PV, SMIC : tout ce qui change au 1er janvier

Fini le tarif unique du PV de stationnement, désormais ce sont les communes qui fixent elles-mêmes leur tarif et l'addition sera plus salée. 35 euros à Strasbourg, Nantes et Bordeaux, 50 euros à Paris et jusqu'à 60 euros à Lyon. L'objectif est d'inciter les automobilistes à mettre quelques pièces dans l'horodateur. Une minorité de villes garde le tarif à 17 euros, comme Lille et Marseille et de rares exceptions ont décidé de le baisser, c'est le cas de Calais, qui l'a fait passer à 11 euros.

11 vaccins obligatoires

Le SMIC est revalorisé, il passe de 9,76 euros à 9,88 euros de l'heure, soit un gain de 1,24%. D'autres augmentations attendent les Français : le prix gaz, avec +6,9% et les timbres, avec un prix de 95 centimes. Le forfait hospitalier prend deux euros. Le nombre de vaccins obligatoires passe de 3 à 11 pour les enfants nés depuis le 1er janvier. Les vaccins contre la coqueluche, les oreillons, la rougeole et l'hépatite B sont indispensables pour inscrire son enfant en crèche ou à l'école.

