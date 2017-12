Fêtes de fin d'année : les grandes surfaces se préparent

À Wattrelos (Nord), un supermarché se prépare à l'affluence des fêtes de fin d'année. Dès 6h du matin, le responsable des rayons poissonnerie donne les premiers coups de pelle pour étaler la glace et préparer son étalage de poissons. Le présentoir doit être prêt pour recevoir la livraison du jour. Depuis 5h du matin, une centaine d'employés remplissent les rayons et nettoient les allées de cette grande surface. Tout doit être parfait, pour cette période la plus importante de l'année.

350 repas à préparer au rayon traiteur

L'urgence, c'est le traiteur : 350 repas à préparer, soit 30 fois plus que d'habitude. Steve Mimoun, responsable traiteur, a alors demandé de l'aide à tous les services. À 8h30, les premiers clients arrivent. Les employés vont devoir tenir le rythme jusqu'au dimanche 31 décembre.

