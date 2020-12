Explosion à Nashville : l'acte est vraisemblablement intentionnel

La ville de Nashville (Tennessee), aux États-Unis, se trouve toujours sous le choc après l’explosion d’un camping-car, vendredi 25 décembre. Le drame a blessé trois personnes et causé d’importants dégâts matériels. L’histoire est digne d’un film d’action : il est un peu plus de 6h30 quand un mystérieux message est émis depuis un haut-parleur placé dans un camping-car : "Si vous entendez ce message, évacuez maintenant !" Quelques secondes après, le véhicule explose littéralement.

Des habitants abasourdis

Le quartier est soufflé par la force de l’explosion. Des façades s’effondrent, des habitants appellent à l’aide, la rue est méconnaissable. Dans une vidéo-surveillance présente dans un appartement, on peut observer clairement la violence de la déflagration. "On était assis dans le lit, on pensait que c’était le tonnerre. Et puis les fenêtres se sont mises à trembler… Alors, on s’est dit que ce n’était pas le tonnerre", témoigne une habitante, visiblement très choquée. Une enquête est en cours, mais le message laisse peu de place au doute quant au caractère intentionnel de l’acte, d'après la police et le maire de la ville.

