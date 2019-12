Everest : la plus haute décharge du monde

C'est la plus haute montagne de la planète. En tentant de gravir l'Everest, dans l'Himalaya (Népal), les grimpeurs créent des embouteillages extraordinaires. Cette surfréquentation du sommet du monde augmente les risques d'accident et pollue énormément. Lors d'une opération de nettoyage, 14 personnes ont récolté 12 tonnes de déchets en six semaines, mais c'est loin d'être terminé. Chaque année, 35 000 visiteurs viennent randonner tout autour de la région, eux aussi apportent leur lot de déchets. Certains redescendent avec de petits sacs blancs.

Des sacs blancs pour les randonneurs

Une association collecte ces poubelles de montagne, puis les trie à 3 500 mètres d'altitude. En deux mois, trois tonnes de déchets ont pu être récoltées grâce à cette initiative. Enfin, ils sont envoyés sur de petits avions jusqu'à Katmandou, la capitale du Népal. Une partie de ces détritus va connaître une deuxième vie et être recyclée. Il resterait 30 tonnes de déchets sur l'Everest.