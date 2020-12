Eurozapping : ​mauvaise nouvelle pour les pubs gallois, funérariums de fortune en Suisse

Le Covid-19 met le pays de Galles au régime sec. Pour limiter les contaminations, pubs et restaurants ne pourront plus servir d'alcool et devront fermer à 18 heures. Dans une boîte de nuit de Cardiff, c'est la désolation : il n'y a eu que six jours d'ouverture depuis le début du premier confinement. Les autorités galloises prévoient une rallonge. L'interdiction pourrait se prolonger jusqu'à l'année prochaine si l'épidémie n'est pas jugulée.



Les stations de ski ouvertes en Pologne

En Suisse, des funérariums de fortune ont été installés. Ce sont des toiles de tente qui permettent de préserver l'intimité des familles. À Carouge, les funérariums sont en effet débordés. La Confédération helvétique compte près de 4 500 décès dus au Covid-19, pour une population d'un peu plus de huit millions d'habitants.



En Pologne, la pandémie n'empêchera pas de passer Noël sur les skis. Comme la Suisse ou l'Autriche, l'État polonais n'envisage pas de sacrifier ses stations. Les remontées mécaniques tournent à plein régime, pour le plus grand bonheur des skieurs. Les distances réglementaires et le port du masque doivent néanmoins être respectés.

