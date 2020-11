"C'est comme dans les Caraïbes" : la piscine la plus profonde du monde a ouvert en Pologne

Un plongeur dans la piscine la plus profonde du monde, en Pologne. (WOJTEK RADWANSKI / AFP)

Quand on essaye de regarder au fond du bassin, c'est vertigineux : une piscine de 45,5 mètres de profondeur a ouvert près de Varsovie, en Pologne, un record. Un paradis, aussi, pour les plongeurs : "C'est merveilleux de pouvoir être dans l’eau en Pologne en ce moment, il fait très froid dehors. Mais ici, c'est comme dans les Caraïbes avec une eau à 32 degrés, se réjouit Lukas, un professeur de plongée qui sort de l'eau. C'est parfait pour de la plongée quotidienne."

"Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, on a des grottes avec des ruines, on a le tube qui descend à 45 mètres et l’épave de bateau !", se réjouit Iris, une autre plongeuse.

Jusqu'à aujourd’hui, le titre de la piscine la plus profonde du monde était détenu par la "Y40", en Italie, avec 42 mètres au compteur. En Pologne, les bassins les plus profonds faisaient moins d’une dizaine de mètres. Dans cette nouvelle piscine donc, on peut voir, jusqu'à 20 mètres, les différents paliers, puis c'est un trou qui s'enfonce, dans lequel on ne distingue plus rien.

Un défi technologique

Il a fallu beaucoup d'ingéniosité... et d'argent pour construire un tel bassin. La construction a coûté plus de 10 millions d’euros. "Le plus grand challenge était bien sûr de creuser 45 mètres en profondeur, explique Michael Braszczynski, ingénieur et directeur de cette piscine. Il y a des techniques qui nous viennent de l’industrie minière par exemple, mais elles sont très coûteuses, et pas forcément rentables. C’était un peu comme construire un puits il y a plusieurs centaines d’années." Les défis ne s'arrêtent pas à la construction, maintenant que cette piscine exceptionnelle est en service, il faut l'entretenir. L'eau, 9 000 mètres cubes au total, doit être renouvelée au moins cinq fois par jour.