Vivre avec plus de 50 chats sur une île paradisiaque : l'offre d'emploi alléchante d'un refuge pour animaux en Grèce

L'annonce a été saluée par de nombreux internautes comme le "meilleur job du monde".

Vous aimez les félins en quête d'affection et les criques baignées d'une eau turquoise ? Alors vous allez faire partie des très nombreux internautes enthousiasmés par l'offre d'emploi mise en ligne par un refuge pour chats de l'île de Syros, dans l'archipel des Cyclades, en Grèce, dimanche 5 août. Une offre qui avait été partagée plus de 26 000 fois et qui avait reçu plus de 22 000 commentaires, lundi.

Il s'agit de remplacer Joan Bowell, qui tient habituellement ce refuge, pour au moins six mois. "Vous aurez 55 chats sous votre responsabilité", explique l'annonce, ce qui n'est pas forcément de tout repos : "Vous devrez pouvoir tous les superviser, les nourrir et les soigner." Le salaire n'est pas précisé, mais l'heureux élu sera logé, pour environ quatre heures de travail quotidien.

"D'expérience, cet emploi est particulièrement adapté pour quelqu'un de plus de 40 ans, qui est responsable, fiable, honnête, dégourdi, et avec un cœur en or", écrit la gérante du God's Little People Cat Rescue. Selon Le Monde, Joan Bowell a reçu 3 000 CV en une semaine.