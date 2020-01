VIDEO. Estonie. Une banque d'ADN publique unique au monde au service de la médecine prédictive

Une banque d'ADN publique se trouve à Tartu, la deuxième ville d'Estonie. La Biobank est un endroit unique au monde dans lequel le génome de milliers d'Estoniens est conservé dans des cuves à moins 192 degrés. La médecine prédictive y est développée. Sur la base du volontariat, des habitants acceptent de confier à l'Etat leur patrimoine génétique.

Médecins et chercheurs peuvent ainsi étudier les mutations génétiques pour prévenir de possibles maladies. Ce jour-là, une femme a été convoquée à la Biobank car une mutation génétique a été découverte par les scientifiques dans l'échantillon d'ADN de son père. Elle est susceptible de provoquer un cancer.

Réduire au maximum les risques de cancer

"Cette femme est porteuse de cette mutation, alors qu'elle est en parfaite santé, avec deux petits enfant, et aucun antécédent familial, explique le médecin généticien Neeme Tönisson. Une fois informée, elle a dû faire un choix." Pour réduire au maximum ce risque de cancer, cette patiente de 37 ans a décidé de se faire retirer les ovaires.

"Sans ça et tel que je me connais, cela m'aurait minée de l'intérieur, dit-elle. Une espèce de peur inconsciente. Cela m'aurait paniquée. Comme je n'avais plus de projet d'enfant, j'ai voulu diminuer le risque." Le scientifique ajoute : "Les problèmes génétiques dans les familles peuvent être assez cachés. Aussi, plus nous avons d'informations génétiques et plus nous sommes capables de dépister ces facteurs de risques."

Extrait du magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 19 janvier 2019 à 10h45 sur France 3.