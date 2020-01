"Nous, les Européens". La médecine du futur en Estonie

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro, direction l'Estonie, où la médecine du futur dont tout le monde parle (prédictive, personnalisée, télémédecine, e-santé…) se vit déjà au quotidien. La plus septentrionale des républiques baltes a misé sur le tout-numérique avec 98% des données déjà numérisées, y compris dans le domaine de la santé. Consulter un praticien à distance ou son dossier médical, prendre un rendez-vous avec son médecin, renouveler une ordonnance… tout passe aujourd'hui par le "portail du patient", un guichet digital unique permettant d’accéder à l’ensemble des services de soins avec ce système de santé zéro papier...

Prévenir plutôt que guérir

> LE REPORTAGE

L’Estonie a créé une bio-banque qui contient déjà plus de 200 000 prélèvements d’ADN de citoyens, soit plus de 15% de la population ! L’objectif de cette banque nationale est de lire dans les gènes des Estoniens pour mieux les soigner et prévenir plutôt que guérir. Libre à celles et ceux qui donnent leur ADN gratuitement d’être tenus informés du résultat du diagnostic. Quel que soit leur choix, l’Etat les encourage à donner leurs gènes, car plus les données sont accumulées et plus les calculs statistiques utilisés pour étudier les causes de certaines pathologies sont pertinents.

Un reportage de Jérôme Tournier et Yaël Goujon.

> L'INVITE

Jean-François Delfraissy : professeur de médecine, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), spécialiste de la lutte contre le sida.

> LES INSTANTANES DE L'EUROPE

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites présenté par François Beaudonnet.

