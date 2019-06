VIDEO. Comment les Français sont-ils vus par nos voisins européens ?

Les Français sentent-ils vraiment mauvais ? Portent-ils tous une baguette sous le bras ? Sont-ils grossiers ? Des étrangers ayant vécu en France ont souhaité commenter ces clichés que l'on assigne fréquemment aux habitants de l'Hexagone. Et pour certains d'entre eux, il n'y a pas de fumée sans feu. "Qu'est-ce que vous faites bien le pain !", s'exclame Noemi, qui a renoncé à acheter du pain en Espagne, son pays natal, après avoir franchi les portes d'une boulangerie française. Quant à Josh, un jeune Britannique, c'est sans doute l'impolitesse des Français qui l'a le plus surpris. En effet, il a été troublé par l'emploi régulier des gros mots et en particulier du "putain", utilisé même dans un contexte amical.

Quand nos traditions étonnent

En France, il n'est pas rare de voir quelques rues engorgées par les manifestants ou grévistes. Ces rassemblements ont convaincu la Grecque Sotiria de nous qualifier de "révolutionnaires", d'agitateurs au "sang chaud". Après avoir séjourné quelque temps en France, c'est aussi l'utilisation permanente du "ça va" qui a déconcerté la jeune femme. "C'est toujours 'ça va', même si ça ne va pas, s'étonne-t-elle. Je trouve ça un peu bizarre."