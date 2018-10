VIDEO. Belgique : un commerçant piège des braqueurs en les faisant revenir dans son magasin

Il est 15 heures, samedi 20 octobre. Six braqueurs débarquent dans un commerce de cigarettes électroniques à Montignies-sur-Sambre près de Charleroi en Belgique dans l'espoir de repartir avec la caisse. Sans se décomposer, le vendeur leur rétorque de revenir plus tard : "C'est pas à 15 heures qu'on braque (...) c'est à 18h30 qu'il faut me braquer. Là, tu vas me prendre 1 000 balles, tu viens au soir tu vas peut-être me prendre plus", raconte-t-il. Un conseil suivi par les malfrats qui quittent alors le magasin.

En attendant, le gérant de la boutique appelle la police en leur assurant que les braqueurs vont revenir, "je suis bon vendeur mais je pense que je suis pas tombé sur des lumières", raconte-t-il au micro de RTL. A 17h30, les braqueurs reviennent, mais sont une nouvelle fois mis à la porte par le gérant, car ils sont trop en avance. Les braqueurs reviennent une heure plus tard, et sont cette fois ci accueillis par la police, cachée dans un bureau. Les six personnes ont été arrêtées et risquent de la prison ferme.