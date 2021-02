Vaccin contre le Covid-19 : les responsables de sept laboratoires auditionnés par les députés européens

Lors d'un sommet avec les pays membres de l'Union européenne, jeudi 25 février, Emmanuel Macron a demandé aux laboratoires de tenir leurs engagements en termes de production de vaccins contre le Covid-19 et a mis la pression sur le laboratoire AstraZeneca pour combler les retards de livraison. "Les responsables des sept laboratoires sélectionnés par Bruxelles ont été auditionnés par les députés européens", rapporte Pascal Verdeau, correspondant France Télévisions à Bruxelles.

Johnson & Johnson promet 200 millions de doses d'ici la fin de l'année

"Sur le grill, se trouvait notamment le patron d'AstraZeneca, un laboratoire dont la réputation et l'image sont fortement dégradées dans l'opinion publique européenne, et notamment en Allemagne. 'Je suis déçu', a déclaré ce responsable. 'Mais nous allons rattraper notre retard et augmenter notre volume de production'. Quant à l'Américain Johnson & Johnson, qui devrait obtenir une autorisation de mise sur le marché européen dans les semaines qui viennent, il annonce un objectif de 200 millions de doses d'ici la fin de l'année", ajoute Pascal Verdeau.