Vrai ou fake Le nouveau président brésilien Lula veut-il abandonner l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l'UE, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ?

"Victoire de Lula, victoire du peuple !" s'est réjoui Jean-Luc Mélenchon sur Twitter à l'annonce de la victoire de Lula au second tour de l'élection présidentielle brésilienne, dimanche 30 octobre. Selon le leader de La France insoumise, le succès du candidat de gauche signe la fin du projet d'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. "Ce soir, l'accord de libre-échange avec le Mercosur est mort. Lula n'en veut pas. Et nous non plus. Victoire", a-t-il clamé. Est-ce exact ? Franceinfo a vérifié.

Ce soir l'accord de libre-échange avec le #Mercosur est mort. #Lula n'en veut pas. Et nous non plus. Victoire. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 30, 2022

Lors d'une interview à la chaîne Canal Rural (en portugais), fin septembre, le candidat du Parti des travailleurs brésilien a, au contraire, promis de rouvrir les négociations entre le Marché commun du Sud (Mercosur) et l'Union européenne et de conclure un accord dans les six mois suivant son élection. Un mois plus tôt, il avait même reçu une délégation allemande pour évoquer ce partenariat commercial, comme relayé sur Twitter par son compte de campagne (en portugais).

L'élection de Lula a même été saluée par plusieurs dirigeants européens comme un signal positif pour l'avancée de ce projet d'accord. Le ministre suédois du Commerce, Johan Forssell, a estimé, lundi, que le résultat de l'élection brésilienne ouvrait "de nouvelles possibilités" à cet égard. "Je suis plus optimiste qu'avant sur la possibilité d'arriver à un accord", a déclaré le ministre, dont le pays assurera la présidence tournante de l'UE à compter de janvier 2023. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait lui aussi félicité Lula, affichant sa volonté de "faire avancer" la relation UE-Brésil.

Un accord bloqué notamment par la France

En réalité, cet accord est aujourd'hui bloqué par l'Union européenne. Un texte a bien été rédigé et finalisé en 2019, mais il n'a jamais été ratifié, notamment en raison de l'opposition de la France. Sur fond de mégafeux causés par la déforestation en Amazonie, Emmanuel Macron a refusé de signer l'accord de mise en application du partenariat commercial, accusant Jair Bolsonaro d'avoir "menti" sur ses engagements environnementaux.

Le Brésil pourrait rouvrir les négociations avec l'Union européenne et arriver à un accord, s'il apporte les garanties nécessaires pour montrer que le Brésil respectera ses engagements environnementaux. Cependant, lors de son interview à la chaîne Canal Rural, Lula a déclaré vouloir renégocier certains aspects de l'accord. Il craint en effet que, en l'état actuel, le texte ne soit néfaste au processus de réindustrialisation du Brésil qu'il souhaite engager. Le président élu ne veut pas "renoncer à notre intérêt à nous réindustrialiser", rapporte le journal brésilien O Globo.

Pour autant, Lula reste déterminé à conclure un accord rapidement. "Cela ne signifie pas renégocier tout le pacte ou repartir de zéro", a précisé Celso Luiz Nunes Amorim, ancien ministre des Affaires étrangères de Lula, à Reuters (lien en anglais). L'objectif de Brasilia est d'obtenir "un accord équilibré, qui tienne compte du réchauffement climatique et de la nécessité d'un développement durable tout en permettant le développement industriel avec une technologie de pointe".