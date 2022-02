Union européenne : la Hongrie et la Pologne bientôt privées de subventions européennes ?

À Bruxelles (Belgique) le ton est monté avec la Hongrie et la Pologne. La justice européenne a ouvert la voie à des sanctions contre ces deux pays qui pourraient les priver de milliards de fonds européens. Le journaliste Julien Gasparutto est en direct de Bruxelles pour faire le point sur la situation.

La Cour de justice de l’Union européenne a validé le principe de "conditionner le versement des aides européennes au respect de l’État de droit", mercredi 16 février. "Or la Pologne et la Hongrie sont précisément dans le viseur de Bruxelles sur cette question pour des atteintes à l’indépendance des juges ou encore des soupçons de corruption ou de conflits d’intérêts dans des appels d'offres publiques", indique le journaliste Julien Gasparutto en direct de Bruxelles (Belgique).



"36 milliards d’euros pour la Pologne et 7 milliards pour la Hongrie"

La Commission européenne a déjà bloqué les plans de relance de deux pays. "36 milliards d’euros pour la Pologne et 7 milliards pour la Hongrie. Et elle pourrait donc désormais les priver aussi des fonds européens qui sont versés tous les ans aux États membres et là aussi ça pourrait se chiffrer en milliards d’euros", poursuit le journaliste.