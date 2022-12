Union européenne : la Croatie rejoint l'espace Schengen

La Croatie a pu intégrer l'espace Schengen, jeudi 8 décembre, à l'inverse de la Roumanie et de la Bulgarie. De nombreux travailleurs croates voient leur quotidien grandement facilité par cette nouveauté.

À la frontière entre la Croatie et la Slovénie, il est encore nécessaire de montrer son passeport pour traverser. Mais dans la file d'attente, beaucoup de Croates ont le sourire aux lèvres. D'ici quelques semaines, ils pourront enfin circuler comme bon leur semble. "Pour tous ceux qui ont un emploi comme le mien, tout va être beaucoup plus simple", se félicite un homme au volant de son camion. Jeudi 8 décembre, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont voté à l'unanimité l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen.

Les demandes roumaine et bulgare rejetées

"La Croatie a vraiment tout fait pour en faire partie, et nous somme certains que ce message est positif pour tous les citoyens européens", a déclaré le ministre de l'Intérieur tchèque, Vit Rakusan. À l'inverse, la Roumanie et la Bulgarie ont une fois de plus vu leurs demandes rejetées. Les routiers voient leur travail grandement compliqué par ces contrôles et s'estiment stigmatisés.