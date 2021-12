Union européenne : Emmanuel Macron donne une conférence de presse pour évoquer la future présidence française

Emmanuel Macron donnera une conférence de presse durant l'après-midi du jeudi 9 décembre, durant laquelle il évoquera la future présidence de l'Union européenne. "Symbole de l'importance qu'Emmanuel Macron attache à cette présidence de l'Union européenne, c'est seulement la deuxième fois de son quinquennat qu'il va se prêter, à l'Élysée, à cet exercice de la conférence de presse", indique d'abord le journaliste Guillaume Daret, en direct du Palais de l'Élysée (Paris).

Quels sujets abordés ?

Le chef de l'État présentera dans un premier temps "l'emblème de cette présidence française, la carte de France des villes où il y aura des sommets, et ses priorités", poursuit le journaliste. L'objectif premier du Président serait, selon son entourage, "de faire avancer les dossiers qui ont un impact direct et concret sur la vie des gens". Parmi les dossiers chauds, la numérique et la lutte contre les contenus violents, les vaccins contre le Covid-19 et la question des frontières.