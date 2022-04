Téléphone mobile : vers un chargeur unique ?

Les chargeurs s’entassent par dizaine, utilisés puis délaissés. Les Européens dépensent environ 2,4 milliards d’euros par an pour acheter des chargeurs. Mais les câbles ne sont pas toujours compatibles avec tous les modèles. "Chaque fois qu’on change de téléphone, on change de câble forcément", dit une cliente. L’Union européenne souhaite donc instaurer un chargeur universel. Aujourd’hui, il en existe déjà trois, mais un seul pourrait rester.



Apple s’y oppose fermement

Le câble unique, nommé USBC, est une mesure écologique, car les chargeurs non utilisés représentent plus de 11 000 tonnes de déchets par an. Avec ce modèle unique, il y aurait 1000 tonnes en moins. Mais le géant Apple s’y oppose fermement car il utilise une technologie qui lui est propre et qui lui rapporte beaucoup. "Apple souhaite protéger son marché, un marché extrêmement juteux", explique Patrick Bertolet, journaliste. La mesure serait avantageuse pour les consommateurs européens qui pourraient économiser 250 millions d’euros par an. Elle devrait s’appliquer au mieux en 2024.