L'Union européenne va strictement réglementer les géants du numérique

C'est un texte important parce qu'il va avoir un impact sur nos vies quotidiennes, un peu comme l'ouverture du rail à la concurrence. Il a fallu un an et demi de négociations pour que ce texte voit le jour. Google, Apple, Facebook Meta, Amazon, Microsoft n'en voulaient pas, parce que ce texte baptisé DMA, pour Digital Markets Act, encadre strictement les activités de ces géants en fixant de nouvelles règles du jeu. C'est sans précédent dans le monde.

Together with strong competition enforcement our #DMA regulation means competitive digital markets for consumers and businesses. Large gatekeepers must comply with well-defined things to do - and things they can not do.

So happy with this agreement:

