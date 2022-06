Dimanche en politique : Clément Beaune souhaite que l’IVG entre dans le socle du droit européen

Dimanche 26 juin, Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe et député de Paris, était l’invité de Dimanche en politique.

Le ministre délégué chargé de l’Europe et député de Paris Clément Beaune était l’invité de Dimanche en politique ce dimanche 26 juin. L’un des sujets abordés a porté sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l’avortement, laissant chacun des 50 États du pays choisir d’autoriser ou d’interdire l’avortement. "Je pense que le socle du droit européen doit s’enrichir : au droit à l’interruption volontaire de grossesse, le droit à l’avortement. Cela doit être dans la charte des droits fondamentaux. J’avais défendu cette idée il y a plusieurs mois", affirme Clément Beaune. Il estime que cette question est un débat politique qui prendra du temps.



Pas de "coupe-file" pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

L’Ukraine a obtenu le feu vert de Bruxelles et du Parlement européen pour adhérer à l’Union européenne, mais sera-t-elle prioritaire ? « Elle ne va pas passer devant les autres. Il y a des pays qui sont aujourd’hui, déjà candidats, des pays des Balkans occidentaux. Je pense au Monténégro, à la Serbie. On est en discussion avec l’Albanie ou la Macédoine du Nord. Cela fait plus de vingt ans qu’ils font des efforts énormes - encore insuffisants - de lutte contre la corruption, l’indépendance de leurs médias… pour se mettre au niveau européen (…). Il n’y a pas en quelque sorte de coupe-file", estime le ministre.