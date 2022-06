DIRECT. L'Ukraine réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou aux pays du G7 après des frappes sur Kiev

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: La Norvège rend hommage aujourd'hui aux victimes de la fusillade près d'un bar gay dans le centre-ville d'Oslo la veille, un drame qui a choqué la nation en pleine célébration de la marche des Fiertés LGBT. Tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les mobiles exacts du suspect, décrit comme un islamiste à la santé mentale fragile, une messe de deuil va être célébrée dans la cathédrale d'Oslo, au lendemain de l'attaque qui a fait deux morts et 21 blessés.

: Depuis le 20 avril, une équipe d’archéologues de l’INRAP mène une fouille à Liverdun, près de Nancy, dans un ancien site métallurgique de la fin du 19ème siècle, rapporte France 3 Grand-Est. Le but, documenter les vestiges de ce témoin de la révolution industrielle avant leur destruction pour l’aménagement d’habitations.







(Inès Pons-Teixeira)

: Le G7, réuni en sommet en Bavière, et l'Otan doivent "rester ensemble" contre l'agression russe de l'Ukraine, déclare Joe Biden avant un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président russe Vladimir Poutine espérait "que, d'une manière ou d'une autre, l'Otan et le G7 se divisent, précise le président américain. Mais nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas".

: Il s'agit de l'Ain, du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges, et du Territoire de Belfort. "Des averses, voire localement des orages isolés sans virulence particulière, sont présents jusqu'en fin d'après-midi sur les départements en vigilance orange, écrit Météo-France. En début de soirée de dimanche, des orages plus marqués abordent le département de l'Ain et le sud de la Franche-Comté puis viennent concerner progressivement les Vosges et l'Alsace avant de s'évacuer par le nord en milieu de nuit prochaine. Des averses persisteront ensuite jusqu'à lundi matin."

: #METEO Huit départements de l'est de la France sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages, annonce Météo-France.

: Ils tirent la sonnette d'alarme. Les trois principaux fournisseurs d'énergie en France appellent à une réduction de la consommation face à la flambée des prix, dans une tribune publiée dans Le Journal du dimanche. "Depuis maintenant des mois, le système énergétique européen subit de fortes tensions et le système énergétique français n’est pas épargné. Les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé pour certains pays, dont la France", écrivent Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF, et Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.







(INA FASSBENDER / AFP)

: Les cadavres d'au moins 17 jeunes, morts sans blessure apparente, ont été découverts dans un bar de nuit d'un township d'East London, en Afrique du Sud, annonce la police locale. "Nous continuons d'enquêter sur les circonstances de ces décès", précise à l'AFP le chef de la police provinciale, le général Thembinkosi Kinana.

: Le député de la majorité Gilles Le Gendre se dit "tout à fait favorable", sur franceinfo, à ce que la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale par un vote de confiance.





: Saviez-vous qu'il était possible d'aider la recherche scientifique en creusant un trou dans son jardin ? Tout cet été, une équipe de jeunes chercheurs de l'Inserm encadre l'opération "Science à la pelle". Le but : explorer le maximum de sols français, pour découvrir peut-être dans la terre les nouveaux antibiotiques de demain. Pour en savoir plus, consultez notre article.







(MAXPPP)

: Une femme de 26 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne (Aude), annonce le parquet, une source policière soulignant que son ex-conjoint est recherché. "Une enquête pour homicide aggravé a été ouverte", précise à l'AFP le parquet, sans apporter plus de détails sur les circonstances du décès.

: Frappes 🇷🇺 tôt ce matin sur des bâtiments résidentiels à #Kyiv à proximité de la gare centrale. Des civils clairement visés. Une des habitantes sauvées des décombres avait la nationalité et un passeport 🇷🇺... #WeStandWithUkraine solidarité 🇫🇷🇺🇦🇪🇺 https://t.co/qktSswyJ6Q

: L'ambassadeur de France en Ukraine, Etienne de Poncins, s'exprime sur les frappes qui ont touché ce matin un complexe résidentiel proche du centre de Kiev.

: Les premiers départs de l'été européen ont été perturbés hier par une grève de personnels navigants de la compagnie aérienne Ryanair. En France, 36 vols ont été annulés sur les 80 exploités normalement par la compagnie avec du personnel français, a précisé à l'AFP Damien Mourgues, délégué syndical du SNPNC, qui avait appelé au mouvement les quelques 300 hôtesses et stewards de la compagnie en France.

: Bonjour @Loulou, c'est ça ! Depuis le 7 avril, la quatrième dose est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans dont la dernière injection remonte à plus de six mois. "Ce deuxième rappel, recommandé mais pas obligatoire, était déjà ouvert aux Français de plus de 80 ans depuis mars 2022 et à tous les patients immunodéprimés depuis janvier 2022", précise Ouest-France.

: Bonjour Margaux, Pourriez vous nous rappeler qui est éligible à la dose de rappel? Seulement les plus de 60 ans?Merci beaucoup et très beau Dimanche à tous!

: Jean-Marc Reiser, qui comparaît à partir de demain devant les assises du Bas-Rhin pour "assassinat en récidive criminelle" réfute toujours catégoriquement toute préméditation dans la mort de Sophie Le Tan. "Il va rester inflexible là-dessus" durant le procès, prévient son conseil à franceinfo.

: "C'est un moment que nous attendons depuis longtemps. La blessure va se rouvrir, ça va être très douloureux", confie Laurent, cousin de Sophie Le Tan pour franceinfo. Près de quatre ans après la mort de l'étudiante strasbourgeoise, le procès du principal suspect, s'ouvre lundi devant les assises du Bas-Rhin.

: Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tan, étudiante originaire de Cernay (Haut-Rhin) disparaît le jour de son anniversaire. Son corps est retrouvé en 2019, dans une forêt alsacienne. Alors que le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre demain devant les assises du Bas-Rhin, notre journaliste Eloïse Bartoli revient sur cette affaire.







(ELYXANDRO CEGARRA / NURPHOTO / AFP)

: Avec une coiffure punk et sa langue pendant en permanence de son museau, "Happy Face", a été désigné le chien le plus laid du monde, lors d'une compétition organisée à Petaluma, en Californie. Ce chien de race Chinois à crête âgé de 17 ans a battu neuf autres concurrents vendredi lors de ce concours annuel organisé depuis plusieurs décennies.







(JOSH EDELSON / AFP)



: Alors que la France est confrontée à une septième vague d'épidémie de Covid-19, le professeur Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, bat le rappel de la vaccination pour les plus de 60 ans et les personnes fragiles. Dans une interview au Journal du Dimanche, il les invite à se faire administrer leur deuxième rappel de vaccination.

: La perturbation évoluera aujourd'hui sur la France sur un axe s'étalant du sud-ouest à l'Alsace-Lorraine, en passant par le Massif-Central et la région Rhône-Alpes, selon Météo-France. La vigilance orange "orages", encore en vigueur hier soir sur les trois départements lorrains, a été levée en milieu de nuit, selon le dernier bulletin vigilance de Météo-France.

: Voici le château d'Elmau, dans les Alpes Bavaroises, où les dirigeants du G7 se réunissent pour 3 jours. À l'ordre du jour, notamment : les sanctions contre la Russie, le soutien à la reconstruction de l'Ukraine, la crise alimentaire et énergétique. @TF1Info @LCI https://t.co/XPbRe2ylaU



: Bravo à @Lapin, @Cassio, @Alexp et tous les autres ! Vous êtes plusieurs à avoir trouvé la bonne réponse que mon confrère de TF1 vous livre sur Twitter !

: Bavière. G7.

: C’est le château d’Elmau où se tient le G7

: Le château d’Elmau près de Munich en Allemagne, où va se dérouler le G7!

: Concours de saucisses en Bavière ?

: Monastère de la Chartreuse !

: Une devinette, ça vous dit ? Que représente cette image ? Et que va-t-il se passer dans ce lieu ? J'attends vos réponses !







(MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)



: Bonjour @interessee, vous pouvez retrouver les principales annonces du ministre de l'Education nationale dans notre article. Pap Ndiaye promet notamment un salaire mensuel de 2 000 euros net pour les professeurs débutants en 2023.







(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)

: Bonjour et excellent dimanche à tous. Ou peut on trouver l interview du Ministre de l Éducation Nationale sans être abonnée au Parisien? Merci à vous

: La semaine s'annonce très chargée à l'Assemblée nationale. Voilà le programme :



• Mardi, 15 heures : les députés se réunissent à partir de 15 heures pour la première fois de cette XVIe législature. Ils vont se prononcer pour celui ou celle qui occupera le perchoir. Sauf énorme surprise, ce devrait être Yaël Braun-Pivet, ex-ministre des Outre-mer et candidate de la majorité.



• Mardi, 18 heure : les groupes doivent remettre avant 18 heures leurs déclarations politiques, accompagnées de la liste de leurs membres et des députés apparentés.



• Mercredi, 15 heures : seront nommés, éventuellement par scrutin s'il y a pluralité de candidats, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, sorte de conseil d'administration de l'institution. Il s'agit des six vice-présidents, des trois questeurs et des douze postes de secrétaires.



• Jeudi, 10h30 : A partir de 10h30, la lutte se déploiera dans les huit commissions permanentes de l'Assemblée (Lois, Affaires économiques, Affaires sociales...) pour l'élection de leurs directions.

: Cela vous dit de faire un petit tour du côté des unes de la presse ? Les voici !













: Dès son élection en 2017, Emmanuel Macron s'est posé en adversaire de l'extrême droite puis, plus récemment, "des extrêmes", où il inclut La France insoumise. De ce point de vue, le résultat des législatives ressemble à un échec. Avec Benoît Jourdain, nous avons interrogé des politologues pour évaluer quelle part de responsabilité le chef de l'Etat a dans la percée du RN et la domination de LFI à gauche.







(LUDOVIC MARIN / POOL / AFP)

: Il est 9 heures, faisons un point sur l'actu :



Yaël Braun-Pivet, qui était ministre des Outre-Mer depuis un mois et devrait devenir mardi présidente de l'Assemblée nationale, est sortie du gouvernement, selon un décret publié aujourd'hui au Journal officiel. De son côté, Elisabeth Borne est confortée comme Première ministre et est chargée, par Emmanuel Macron, de former un nouveau gouvernement début juillet.



• Quatre explosions ont été entendues à Kiev tôt ce matin, touchant un complexe résidentiel proche du centre de la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Cette frappe avait pour objectif d'"intimider les Ukrainiens" à l'approche du sommet de l'Otan du 28 au 30 juin à Madrid, a estimé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko.



Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé hier que la flambée mondiale de variole du singe était une menace sanitaire dont l'évolution était très inquiétante, sans atteindre pour le moment le stade d'une urgence sanitaire mondiale.



L'Américaine Sydney McLaughlin a battu son record du monde du 400 m haies en 51 sec 41/100e, hier à Eugene (Oregon), pour devenir championne des Etats-Unis sur la distance et valider son ticket pour les Mondiaux dans trois semaines.