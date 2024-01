"Nous devons être prêts à agir" : en Suède, Emmanuel Macron appelle à renforcer la puissance militaire européenne

Le Premier ministre suédois ne s’en cache pas, les États-Unis représentent pour lui une garantie de sécurité, notamment pour soutenir l'Ukraine, envahie par la Russie depuis bientôt deux ans. "J'aimerais souligner l'engagement très ferme des États-Unis et dire combien cet engagement est important pour l'avenir", affirme Ulf Kristersson, au sein de l'Académie militaire de Stockholm, lors d'une conférence de presse mardi 30 janvier.

Dans la salle, l'opinion est largement partagée par le public, les officiers et les élèves de l’académie militaire, alors que la Suède se prépare à intégrer l'Otan. Emmanuel Macron, en visite à Stochkolm, a malgré tout mis en garde le chef de l'État suédois contre toute dépendance militaire envers l’allié américain. "Nous devons être prêts à agir, défendre et soutenir l'Ukraine quoi qu'il se passe et quelles que soient les futures décisions des États-Unis", assène le président français.

Nous devons pouvoir décider pour nous-même et ne pas laisser ce pouvoir de décision aux grandes puissances, même quand il s'agit de nos alliés, car il sont de l'autre côté de l'océan Atlantique. Emmanuel Macron à l'Académie militaire de Stockholm

Le chef de l'État français réaffirme ainsi que la sécurité en Europe est une affaire d'Européens. Le discours est osé auprès de militaires suédois, qui sont impatients d’intégrer l’Otan. Les élèves de l’académie approuvent malgré tout. "Je pense que les pays européens doivent être capables de se défendre eux-mêmes, estime une étudiante. D’autant que les États-Unis sont préoccupés par d’autres régions du monde : la Chine, Taïwan… Donc nous devons prendre nos responsabilités pour l'avenir."

La France et la Suède comptent accroître leur coopération militaire, en particulier dans la défense antiaérienne. Les deux pays doivent signer une déclaration d'intention sur les systèmes de défense antiaériens et de surveillance aérienne. Le constructeur automobile suédois Saab et l'entreprise d'armement française MBDA devraient également conclure un contrat pour développer un missile antichar dans les prochains jours.