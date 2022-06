Les Vingt-Sept accordent à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel a salué un "moment historique". Les Vingt-Sept ont accordé à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'intégration dans l'Union européenne, à l'issue d'un Conseil européen à Bruxelles, jeudi 23 juin.

Jamais des avis n'auront été rendus en si peu de temps sur une demande de candidature, une urgence motivée par la guerre menée par la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué sur Twitter (en anglais) "un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE". La présidente moldave Maia Sandu a quant à elle applaudi sur le réseau social "un signal clair et fort de soutien", et s'est dite "engagée à avancer sur le chemin des réformes".

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant a candidate status. It’s a unique and historical moment in - relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn