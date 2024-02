L'Allemande Ursula von der Leyen va briguer un second mandat à la tête de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé sa candidature à un second mandat, lundi 19 février. Membre de la CDU, le parti conservateur allemand longtemps dirigé par Angela Merkel, elle s'est exprimée à la mi-journée devant sa famille politique réunie à Berlin. Les élections européennes, prévues du 6 au 9 juin, déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l'Union européenne, dont celle de la Commission européenne, qui doit refléter l'équilibre politique issu du scrutin.

Alors qu'elle avait été élue d'une courte tête en 2019, imposée comme candidate surprise par les chefs d'Etat et de gouvernement, Ursula von der Leyen, âgée de 65 ans, part cette fois en campagne avec une longueur d'avance. Le Parti populaire européen, dont fait partie la CDU, compte le plus de chefs d'Etat et de gouvernement au sein de l'UE et devrait arriver en tête des élections, selon les sondages. Mais si l'ancienne ministre est bien placée dans la course, le chemin s'annonce tout de même délicat, au moment où l'extrême droite affiche ses ambitions.

Durant les cinq années où elle a présidé l'exécutif européen, l'unité des Vingt-Sept a été mise à l'épreuve : Brexit, pandémie de Covid-19, offensive russe en Ukraine, bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine.