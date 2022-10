Italie : l'Union européenne prête à "coopérer" avec la présidente du Conseil d'extrême droite Giorgia Meloni

Une réaction en chœur des principales institutions européennes. L'Union européenne, très circonspecte dans un premier temps face à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, s'est dit prête à "coopérer" avec le gouvernement de Giorgia Meloni, qui a prêté serment, samedi 22 octobre, et doit prendre ses fonctions dimanche.



"Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme Première ministre, la première femme à obtenir ce poste, a déclaré sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement, face aux défis que nous devons relever ensemble".

