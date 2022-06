Guerre en Ukraine : pour Clément Beaune, le conflit "va durer"

Mercredi 29 juin, le ministre délégué en charge de l'Europe, Clément Beaune, est l'invité des "4 Vérités" de France 2. Il revient sur le renforcement de l'engagement militaire de l'Otan dans l'est de l'Europe pour faire face à la menace russe. "L'Otan, c'est une alliance défensive et dissuasive. Nous avons une complémentarité à organiser entre l'Otan" et la défense européenne, estime le ministre.

Les sanctions contre la Russie ne sont pas "superflues"

"On a créé un budget européen de défense pour la première fois. C'est l'Union européenne, c'est historique, qui finance le soutien militaire à l'Ukraine : déjà plus de deux milliards d'euros. C'était impensable il y a encore quelques mois", poursuit Clément Beaune. Le ministre estime que la guerre en Ukraine "va durer", mais que "cela ne veut pas dire que les sanctions sont superflues". Interrogé sur la situation politique à l'Assemblée nationale, où la coalition présidentielle ne dispose pas de la majorité absolue, Clément Beaune déclare : "On va devoir négocier, discuter, trouver des compromis."