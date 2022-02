Guerre en Ukraine : les Vingt-Sept annoncent un nouveau train de sanctions contre la Russie

Après 5h30 de discussions lors d'un sommet extraordinaire du Conseil européen, les Vingt-Sept ont approuvé jeudi 24 février un nouveau train de sanctions contre la Russie. Elles ciblent les secteurs clés de l'économie russe, à savoir ceux de la finance, de l'énergie ou encore des transports, mais elles n'incluent pas l'exclusion de Moscou du système d'échanges bancaires internationaux Swift. "L'objectif est d'isoler encore un peu plus la Russie en stoppant les échanges commerciaux et en limitant de façon drastique l'accès aux marchés financiers européens", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique) pour le 8 Heures de France 2, vendredi.

Interdiction d'exporter des avions vers la Russie

Le journaliste précise que "70 % du secteur bancaire sera touché, ainsi que des raffineries", et qu'il sera désormais interdit d'exporter des avions, des pièces détachées dans l'aéronautique ou encore des composants de haute technologie vers la Russie. "Les Russes les plus fortunés ne pourront plus placer leur argent dans les banques européennes, et de nombreux dirigeants d'entreprises seront interdits de voyage en Europe", poursuit Julien Gasparutto. En revanche, aucune sanction personnelle n'a été décidée contre Vladimir Poutine.