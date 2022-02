Guerre en Ukraine : les sanctions contre la Russie, sont-elles suffisantes ?

Les sanctions contre la Russie se multiplient. L'Union européenne a brandi l’arme économique dans le but d’asphyxier l'économie russe et faire plier Moscou.

L’Union européenne a décidé de frapper Vladimir Poutine sur son économie pour contrer l’offensive russe lancée jeudi 24 février. "Des sanctions vont augmenter le coût des emprunts pour la Russie, faire grimper l’inflation et progressivement éroder le socle industriel russe", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.



Les effets ne seront pas immédiats

De plus, il est interdit pour le Kremlin de se faire prêter de l’argent par l’Europe. Sur le plan commercial, les technologies de pointe ne seront plus vendues à la Russie. Interdiction également d’envoyer des avions ou pièces aéronautiques européennes. "Les sanctions n’ont pas des effets immédiatement, même si dès demain, les avoirs des banques russes seront gelés, pour autant, on va attendre quelques semaines avant de voir les premiers effets sur l’économie russe", explique Maître Olivier Dorgans, avocat spécialiste des sanctions économiques.