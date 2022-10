Europe : 44 dirigeants réunis à Prague pour afficher leur unité

44 chefs d'État et de gouvernement du continent européen se sont réunis à Prague, jeudi 6 octobre, pour envoyer un message fort à Vladimir Poutine et son allié biélorusse, Alexandre Loukachenko. S'il n'était pas présent physiquement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par visioconférence avec ses homologues, et a réclamé des punitions contre la Russie. "Arrêter toute coopération avec la Russie et ses entreprises, l'exclure de toutes les organisations internationales, ou au moins suspendre son adhésion, sa capacité à fausser les institutions internationales - tout d'abord l'ONU", a-t-il plaidé.

"Bâtir une stratégie commune"

Cette communauté politique européenne, proposée le 9 mai dernier par Emmanuel Macron, a été pensée pour établir des coopérations avec des pays hors Union Européenne et démontrer par la même occasion l'unité européenne. "L'objectif, c'est d'abord de partager une même lecture de la situation qui touche l'Europe, de bâtir aussi une stratégie commune, et donc une conversation stratégique qui, jusqu'alors, n'existait pas vraiment et pouvait donner lieu à des divisions", a développé le président français.