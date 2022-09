Crise de l'énergie : les propositions chocs de la Commission européenne sur la taxe des superprofits

Comment réduire la facture d'énergie, qui plombe le pouvoir d'achat des Européens ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tapé du poing sur la table, mercredi 14 septembre. Les profits records des opérateurs d'énergie seront taxés et redistribués aux plus modestes. "Ce n'est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires en ce moment grâce à la guerre et sur le dos des consommateurs", a-t-elle justifié. En ligne de mire, les secteurs de l'éolien, du nucléaire, du solaire et les barrages hydroélectriques. Ils produisent de l'électricité à un coût très faible, mais la vendent à un prix élevé en s'alignant sur celui du gaz.

Bénéfices prélevés au-delà de 180 euros le MWh

Au-dessus du seuil de 180 euros le MWh, les bénéfices seront prélevés. L'objectif est de récupérer ainsi 117 milliards d'euros. Les États-membres devront ensuite reverser l'argent. "Ils ont tout intérêt, s'ils veulent aussi empêcher que la grogne sociale monte face aux factures énergétiques qui explosent", analyse Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Une contribution sera également demandée aux producteurs d'énergies fossiles : pétrole, gaz et charbon. Au moins un tiers des superprofits seront taxés pour récupérer 25 milliards d'euros supplémentaires.