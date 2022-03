Charles Michel est reconduit comme président du Conseil européen

Le Belge Charles Michel a été reconduit jeudi 24 mars à son poste de président du Conseil européen, pour un second mandat de deux ans et demi, a annoncé le Conseil. L'ancien Premier ministre belge, 46 ans, a été réélu à l'unanimité par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE formant le Conseil européen, réunis pour un sommet consacré à l'invasion russe de l'Ukraine. Cette reconduction était attendue, aucun autre candidat ne s'étant présenté. Ce libéral francophone rompu à l'exercice du compromis et entré en fonction le 1er décembre 2019, voit son mandat prolongé jusqu'au 30 novembre 2024.

Cette fonction, devenue permanente à la suite du traité de Lisbonne en 2009, a été occupée avant lui par un autre Belge, Herman Van Rompuy, et par le Polonais Donald Tusk. Tous deux avaient également été reconduits pour un second mandat. Le rôle du président du Conseil européen est de préparer et d'animer les sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE. Il assure aussi la représentation extérieure de l'UE au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement.

A son crédit, Charles Michel peut faire valoir l'accord trouvé à l'été 2020 au terme d'un sommet marathon de quatre jours et quatre nuits sur un plan de relance européen massif pour faire face à la crise du Covid-19, financé pour la première fois par un emprunt commun.