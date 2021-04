Un trésor vieux de plus de 2 500 ans découvert par un promeneur en Suède

Une découverte par hasard. Un trésor de l'âge de bronze contenant une cinquantaine de bijoux et de reliques vieilles d'au moins 2 500 ans a été découvert en Suède, ont annoncé les autorités jeudi 29 avril.

Considérée comme "spectaculaire" avec un état de conservation "fantastique", la découverte a été faite début avril dans une forêt près de la ville d'Alingsås par un amateur de course d'orientation. Les bijoux se trouvaient à l'air libre devant des rochers, possiblement après avoir été déterrés par des animaux.

"J'ai cru à des faux"

"On aurait dit des déchets en métal. Au début, je me suis dit que c'était une lampe", a raconté le découvreur, Tomas Karlsson. L'homme, qui était en train de mettre à jour une carte, s'est alors penché et a trouvé un collier et une parure, a-t-il raconté au quotidien Dagens Nyheter. "Tout semblait si neuf, au départ j'ai cru à des faux."

Une équipe d'archéologues est ensuite venue examiner le site. Selon Johan Ling, professeur d'archéologie à l'université de Göteborg, "la plupart des objets retrouvés sont en bronze et sont associés à une femme de haut rang de l'âge de bronze". Datés entre 750 et 500 av. J.C., ils comprennent des colliers, des chaînes et des agrafes très bien conservés.