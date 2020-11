Un journaliste hackeur s'introduit dans une vidéoconférence confidentielle de l'UE

Un journaliste joue au hackeur informatique. Daniël Verlaan, journaliste sur la chaîne privée néerlandaise RTL Niews, a réussi à participer à une réunion en vidéoconférence sécurisée et confidentielle des ministres de la Défense de l'Union Européenne vendredi 20 novembre.

Selon la chaîne, le journaliste a réussi ce petit exploit en découvrant un identifiant et une partie d'un code confidentiel permettant d'accéder à cette réunion, sur une image qui était visible sur le compte Twitter de la ministre néerlandaise de la Défense Ank Bijleveld. Soumise à une quarantaine et travaillant à distance, elle avait sur son bureau des documents qui ont permis ce piratage, rapporte la chaîne.

Lors de cette réunion secrète, on peut voir le journaliste en t-shirt noir et souriant salué les ministres. "Vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète ?", s'offusque alors le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell. "Oui, oui, je suis désolé. Je suis un journaliste néerlandais", répond Daniel Verlaan alors qu'on entend en arrière-fond les rires des autres participants à la conférence.

"Je suis désolé d'avoir interrompu votre conférence, je m'en vais", ajoute-t-il. "C'est une infraction pénale, vous devriez couper (la connexion) avant que la police n'arrive", lui rétorque-t-on. Selon RTL, le journaliste a rapidement quitté la conférence, qui a été immédiatement annulée pour des raisons de sécurité.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt