Ukraine : un soldat abat cinq de ses camarades avant de s'enfuir

Un soldat de la Garde nationale ukrainienne a ouvert le feu sur ses camarades dans une usine, faisant cinq morts et cinq blessés avant de s'enfuir avec son arme, a annoncé jeudi 27 janvier le ministère de l'Intérieur. Selon le ministère, l'incident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'usine Ioujmach de Dnipro, dans le centre du pays, qui fabrique des fusées et lanceurs spatiaux mais également des missiles, véhicules et outils industriels.

Le tireur, né en 2001, venait de recevoir son arme avant son tour de garde. Une opération spéciale a été lancée dans la ville pour le retrouver et le commandant de la Garde nationale, Nikolaï Balan, s'est rendu sur les lieux, selon la même source. "Les motifs du crime ne sont pas encore connus", a encore précisé le ministère.

Les fusillades dans les unités militaires en ex-URSS sont un phénomène récurrent, souvent dues au bizutage, qui a longtemps été l'un des plus graves problèmes dans ces pays, en particulier en Russie, même si la situation s'est améliorée ces dernières années. Ces bizutages, parfois très violents, sont régulièrement la cause de suicides ou de meurtres.