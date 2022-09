Trafic aérien : un "avion fantôme" a traversé l’Europe

Comment un avion privé a pu traverser l'Espagne, la France et l'Allemagne, apparemment sans être piloté ? L'appareil a suscité un petit mouvement de panique, dimanche 4 septembre. Les autorités françaises ont même envoyé des avions de chasse et des rafales pour l'escorter. L'appareil a fini par s'abîmer en mer, au large de la Lettonie.

Déjà quatre heures que le jet privé ne répond plus. Le pilote de l’avion de chasse qui l’escorte ne voit personne dans le cockpit. Il n’y a aucun mouvement dans la cabine. Cet avion fantôme a été filmé par un habitant sur une île de la mer Baltique, quelques minutes avant de s’écraser en mer. L’avion est parti d’Espagne. Quelques minutes après son décollage, le pilote signale une chute de pression puis, très vite, plus personne ne répond au contrôle aérien dans l’appareil.

Quatre personnes à bord

L’armée de l’air française a décidé de l’escorter lors de son passage en France. Aucune activité n’a alors été détectée à ce moment-là. Selon le plan de vol, l’avion devait s’arrêter en Allemagne, à Cologne plus exactement, mais il a poursuivi sa route. Il a été escorté par des avions de chasse allemands. D’après la déclaration de vol, il y avait quatre personnes à bord, un entrepreneur et pilote expérimenté, son épouse, leur fille et le fiancé de cette dernière.