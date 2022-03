Témoignage Drame lors d'un carnaval en Belgique : "Ils ont envoyé tout le monde en l'air", témoigne un survivant

"Ca criait dans tous les sens" : Fabrice est toujours sous le choc, comme une grande partie de la Belgique. Dimanche 20 mars, vers 5h du matin, une voiture a foncé sur une centaine de personnes rassemblées pour se préparer au défilé annuel de carnaval dans une rue de la commune de Strepy-Bracquegnies, dans le sud de la Belgique, près de La Louvière.

"Ce fut d'une violence extrême"

"On s'avançait dans une rue en ligne droite. Ils sont vraiment arrivés par l'arrière. Personne ne les a entendus arriver. Imaginez 100 personnes et une voiture qui fonce dans 100 personnes à vive allure, certains disent 90 km/h. Ils envoyé tout le monde en l'air. Et vous imaginez les dégâts corporels à ce moment-là, précise le rescapé. Ce fut d'une violence extrême. Ça a duré le temps de faire un petit claquement de doigts et cette voiture ne s'est même pas arrêtée. Cette voiture est partie et ça crie dans tous les sens. Je n'aime pas le terme, mais à mon avis, c'est délibéré. J'ai juste envie de leur demander pourquoi vous avez fait ça ?", s'interroge Fabrice.

"Dans l'état actuel de l'enquête, la piste terroriste n'est pas privilégiée", précise Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi, lors d'une conférence de presse. Il évoque "six décès, [d'au moins] 26 blessés à des stades divers et 10 personnes dont les jours sont actuellement en danger".

"La voiture a pulvérisé un nombre important de personnes, continuant sa route, avant d'être immobilisée un peu plus loin", ajoute le bourgmestre de la ville Jacques Gobert. À bord de cette voiture, "deux personnes nées en 1988 et 1990" originaires de la commune qui ont été interpellées, affirme le substitut du procureur du Roi Damien Verheyen. Le conducteur de la grosse berline noire allemande ni son passagers ne sont connus par la justice : des analyses toxicologiques ainsi qu'une expertise de la voiture elle-même pour déterminer un éventuel problème mécanique sont en cours.