Suède : un homme brûle des pages d'un exemplaire du Coran devant une mosquée

La Turquie et le Maroc ont aussitôt condamné l'incident, qui pourrait assombrir les perspectives d'adhésion de la Suède à l'Otan.

Un homme a brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm, lors d'un rassemblement autorisé par la police suédoise, mercredi 28 juin. Ce nouvel incident a suscité la colère du Maroc et de la Turquie et pourrait assombrir les perspectives suédoises d'une adhésion à l'Otan, à laquelle Ankara oppose son veto.

L'événement, qui coïncide avec l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde, a rassemblé une centaine de badauds et de journalistes. Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des tranches de bacon et d'en brûler quelques pages, selon les journalistes de l'AFP présents sur place.

Le ministre des Affaires étrangères turc a immédiatement condamné l'incident sur Twitter. "Il est inacceptable de permettre ces actions anti-islamiques sous prétexte de liberté d'expression", a-t-il déclaré. Le Maroc a de son côté dénoncé un acte "offensant et irresponsable" et rappelé son ambassadeur en Suède. Des exemplaires du Coran avaient déjà été brûlés lors de manifestations devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, en janvier, et à Malmö en avril.