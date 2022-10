Suède : la droite et l'extrême droite s'allient pour former un nouveau gouvernement

Un vote pour le désigner Premier ministre doit avoir lieu lundi. Les trois partis de la droite suédoise se sont mis d'accord pour former un gouvernement, avec l'appui inédit de l'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) au Parlement, a annoncé Ulf Kristersson, pressenti pour diriger le nouveau gouvernement, vendredi 14 octobre. "Les Modérés (conservateurs), les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux vont former un gouvernement et coopérer avec les Démocrates de Suède au Parlement", a déclaré le chef du parti conservateur des Modérés, lors d'une conférence de presse.

>> Législatives en Suède : comment l'extrême droite s'est rapprochée du pouvoir après une percée historique dans les urnes

Le nouveau gouvernement a immédiatement annoncé un plan pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaire pour faire face aux besoins grandissants en électricité de la Suède. "De nouveaux réacteurs nucléaires seront construits", a déclaré la cheffe du parti chrétien-démocrate, Ebba Busch, lors de la présentation de la nouvelle équipe. Ces dernières années, le royaume scandinave a fermé six des ses 12 réacteurs. Ceux encore en activité produisent environ 30% de l'électricité utilisée dans le pays aujourd'hui.