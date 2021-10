Sommet Européen : la Pologne au cœur des discussions

Au cœur de ce sommet européen, l'opposition entre la Pologne et l'Union européenne s'est poursuivie jeudi 21 octobre. Des discussions ont continué sur la primauté de l'Etat de droit notamment. "Selon certaines sources, la discussion a été apaisée et approfondie sur le fond. Cela dit, le Premier ministre polonais a soufflé le chaud et le froid : 'non au chantage, oui au dialogue'", explique le correspondant de France Télévisions, Pascal Verdeau, jeudi soir en direct de Bruxelles (Belgique).





L'indépendance des juges polonais



"L'enjeu principal de cette négociation serait l'indépendance des juges polonais, cela n'est pas négociable, selon le Premier ministre néerlandais, sinon vous n'aurez pas d'argent européen", a-t-il précisé. Dans ce débat assez houleux, la position de la France reste ferme, toutefois elle "semble un peu en retrait, non sur les principes et la primauté de l'Etat de droit, mais tout simplement parce que ce débat est relayé en France par les forces populistes et nationalistes", conclut le journaliste.