Pourquoi le Brexit va réussir : Marc Roche répond

L’ancien journaliste du Monde, et correspondant à Londres, vient de sortir un livre intitulé, "Pourquoi le Brexit va réussir". Dans le Soir 3, il expose les arguments qui pourraient profiter aux Britanniques.

"Grâce au Brexit, les Britanniques vont pouvoir pousser leurs atouts qui sont l’offshore financier, l’acceptation des inégalités, le problème migratoire, l’évacuation du populisme ou la régulation du marché du travail. Le pays ne sera pas meilleur, mais différent. Il sera une réelle menace pour l’Europe", dit-il. Le problème migratoire est un sujet central au Royaume-Uni. "La libre circulation des Européens, dont ont bénéficié massivement les ressortissants polonais et baltes, a été très mal ressentie par ceux des îles britanniques d’origine indienne, pakistanaise, sri lankaise, etc. Parce que eux percevaient cette libre circulation comme discriminatoire. Les Européens pouvaient s’installer librement au Royaume-Uni avec ces mêmes aides sociales" explique Marc Roche.



Profitable aux Chinois ?

Un système unique où les gens seront soumis à un système migratoire comme au Canada avec un permis à point selon les besoins de l’économie."Hors d’Europe, la Chine va devenir un aimant pour les investissements chinois à la recherche d’un rendement et d’une réglementation minimale". Et Marc Roche d’ajouter : "La reine aura aussi un rôle important à jouer."

