Économie : l'Europe craint l'appétit chinois

Les 28 en Europe réfléchissent à une stratégie ensemble pour faire face à la menace que fait peser la Chine sur l'économie européenne. Une première. "La Chine est à la fois un partenaire, un concurrent, parfois déloyal pour les Européens, avec ses entreprises d'État subventionnées", explique Pascal Verdeau, correspondant de France Télévisions à Bruxelles. "La Chine est aussi un rival et possède une faim de loup. Elle cible les infrastructures de transport et les ports. Plus de 90 % du commerce entre l'Union européenne et la Chine passe par le commerce maritime", ajoute le journaliste.

Préserver les secteurs sensibles

Mais si certains pays accueillent les capitaux à bras ouverts, d'autres se méfient. "L'Union européenne doit d'ailleurs de se doter d'un mécanisme de contrôle des investissements étrangers. Objectif : préserver les secteurs sensibles comme la robotique et les télécommunications", dit Pascal Verdeau. Alors, bientôt l'heure du réveil européen ?

Le JT

Les autres sujets du JT