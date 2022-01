Slovénie : les futurs champions sportifs repérés de l’école primaire au lycée

La Slovénie compte beaucoup de champions, notamment en cyclisme et en ski alpin. Ce minuscule pays a fait de la vie au grand air, de la nature et du sport un art de vivre et cela commence dès l’école.

De l’école primaire au lycée, tous les élèves passent des tests d’aptitude sportive en Slovénie. "Vous allez devoir taper sur cette planche avec la main qui sert à écrire. Vous avez vingt secondes pour faire le plus de mouvements possibles", lance un professeur. Test de psychomotricité, de force, ou de coordination et de repérage dans l’espace. En tout, une dizaine d’exercices sont proposés. Les résultats sont soigneusement enregistrés.

Des exercices adaptés en fonction des besoins des élèves

Ce système de suivi donne une bonne idée du développement de l’enfant. "On analyse les résultats chaque année au niveau des classes, et on compare avec l’année précédente. On adapte les exercices en fonction des besoins des élèves, explique le professeur. Avec la crise du Covid-19, au cours des deux dernières années, on a remarqué que les enfants sont moins forts au niveau du torse. On vient d’ailleurs de modifier les exercices afin d’accroître le développement musculaire de cette partie du corps. Et puis, si on constate un problème grave chez un élève, on peut lui concocter un programme individuel."