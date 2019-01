Traité d'Aix-la-Chapelle : ce qu'il contient vraiment

Les contre-vérités sur le traité franco-allemand signé entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle (Allemagne) mardi 22 janvier vont bon train sur les réseaux sociaux. Que contient vraiment le traité ? Nous l'avons décortiqué et voici ce qu'il faut retenir. Les 28 articles se présentent comme une feuille de route pour renforcer les liens entre la France et l'Allemagne.

Chacun son siège à l'ONU

Selon Marine Le Pen, la France ferait cadeau de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, une place dont l'Allemagne ne bénéficie pas. Or voici ce qui est écrit dans le chapitre 2, article 8 : les pays "agiront de concert afin de promouvoir aux Nations unies les positions et les engagements de l'Union européenne face aux défis et menaces de portée mondiale". Si la France s'engage à soutenir la candidature de l'Allemagne, chacun aurait son siège.

Le JT

Les autres sujets du JT