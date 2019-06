Présidence de la Commission : Michel Barnier "pourrait remettre ensemble les morceaux de la porcelaine européenne"

Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine, estime que Michel Barnier ferait un bon successeur à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont tenter de s'accorder le 30 juin sur le nom du prochain président de la Commission

européenne. Parmi les noms qui circulent pour succéder à Jean-Claude Juncker, celui du Français Michel Barnier qui a "toutes les qualités requises", a affirmé le député MoDem des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlanges, dimanche 23 juin.

C'est un homme qui sait le point d'équilibre de l'institution qu'on lui confie, un homme qui pourrait remettre ensemble les morceaux de la porcelaine européenne.Jean-Louis Bourlangesà franceinfo

"L'Europe est en voie 'd'archipelisation', estime Jean-Louis Bourlange. Il faut quelqu'un qui sache établir du lien, de la confiance, de la relation. Et c'est ce que Michel Barnier a fait très très bien à travers la mission qui lui a été confiée de préparer l'Union européenne au Brexit." De plus, il "s'est bien amélioré" en anglais, s'est amusé le député MoDem.

Mis à part Michel Barnier, Jean-Louis Bourlanges juge que "la candidate danoise Margrethe Vestager est d'une très grande qualité. On parle aussi de Christine Lagarde qui est d'une très grande qualité aussi". En revanche, il estime que le futur président de la Commission européenne parle "français, car c'est une situation paradoxale que l'anglais demeure la langue quasi officielle alors qu'il n'y a plus que l'Irlande [comme pays anglophone, quand le Brexit aura eu lieu]. Le français pour nous c'est précieux. Ce à quoi nous sommes attaché surtout c'est au maintien du multilinguisme : ce qui n'est pas admissible dans le comportement de la commission et des institutions européenne c'est le monolinguisme anglais".