Portugal : les retraités étrangers ne bénéficieront plus de leur exonération d'impôts dès 2024

Dès 2024, les retraités étrangers vivant au Portugal ne bénéficieront plus de leur exonération d'impôts d'une durée de dix ans, a annoncé le Premier ministre portugais, mardi 3 octobre. Cette mesure contribue, selon lui, à faire monter les prix de l'immobilier.

L'océan à perte de vue et la douceur de vivre, c'est ce qui a poussé il y a quatre ans et demi Marc et Jean-Louis à laisser derrière eux leur maison de Picardie pour le sud du Portugal. Un cadre auquel s'ajoutait une exonération d'impôts pour les retraités étrangers pendant dix ans. Mais, même avec la fin du statut de RNH dès 2024, ils ne reviendront pas s'installer en France. "Même en étant imposés au Portugal, une chose est sûre, c'est que la vie est beaucoup moins chère et beaucoup plus agréable", indique l'un des deux retraités.



Entre 30 000 et 40 000 retraités français

L'annonce, faite par le Premier ministre portugais, mardi 3 octobre, intervient dans un contexte d'explosion du coût du logement amenant des milliers de Portugais dans les rues. Selon le Premier ministre, cette mesure fiscale injuste participe à faire monter les prix de l'immobilier. Mais la fin de cet avantage financier ne devrait pas décourager les retraités étrangers à venir s'installer. Selon le Conseil consulaire, entre 30 000 et 40 000 retraités français seraient installés au Portugal.