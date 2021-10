Pologne : le tribunal constitutionnel se prononce contre la suprématie absolue du droit de l'Union européenne

La plus haute juridiction polonaise a notamment déclaré que certains articles du traité de l'UE étaient "incompatibles" avec la Constitution du pays.

Cette décision historique pourrait menacer le financement par l'Union européenne du pays, voire son appartenance à l'UE. Le tribunal constitutionnel, la plus haute juridiction polonaise, s'est prononcée contre la suprématie absolue du droit communautaire européen, jeudi 7 octobre.

La Cour a déclaré que certains articles du traité de l'UE étaient "incompatibles" avec la Constitution polonaise. Elle a enjoint aux institutions européennes de ne pas "agir au-delà du champ de leurs compétences" en interférant avec le système judiciaire polonais, ce qui constitue une pomme de discorde majeure avec Bruxelles.

La Commission européenne est "préoccupée" par la décision du tribunal polonais, a réagi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders, déclarant que l'UE "utilisera tous les outils" à sa disposition pour protéger la primauté du droit européen qui se trouve "au coeur de l'Union".

Des réformes judiciaires controversées

La Pologne et l'Union européenne sont en désaccord sur les réformes judiciaires introduites par le parti conservateur nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS). Selon Bruxelles, ces menaces menacent la démocratie et l'état de droit dans ce pays.

Le mois dernier, la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'infliger des amendes quotidiennes à la Pologne, jusqu'à ce qu'elle suspende les réformes judiciaires.

Le différend avec Bruxelles a porté en particulier sur un nouveau système disciplinaire pour les juges qui, selon l'UE, menace gravement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Il existe d'autres points de discorde, notamment la nomination des juges et leur transfert sans leur consentement entre différents tribunaux ou divisions d'un même tribunal.