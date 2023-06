Pologne : le président fait marche arrière sur la commission sur l'influence russe

Le président polonais s'était attiré les foudres de ses partenaires européens et américains sur ce sujet.

Le président polonais a annoncé, vendredi 2 juin, un amendement qui modifie fortement la loi sur la commission sur l'influence russe, critiquée fortement par les Etats-Unis et l'UE. "Cela enlève beaucoup de controverses qui surgissent à son sujet", a déclaré Andrzej Duda quelques jours seulement après avoir signé ce texte. Il a précisé que sa proposition supprimait notamment les dispositions permettant d'interdire des personnes d'exercer les fonctions publiques.

La loi signée lundi a provoqué des réactions vives aussi bien à Washington qu'à Bruxelles. La Commission européenne et les Etats-Unis se sont dits "préoccupés" par la création de cette commission, le département d'Etat estimant que cette instance pourrait être utilisée de manière abusive pour interférer avec des élections libres et équitables en Pologne" prévues à l'automne.

En Pologne, la commission a été qualifiée d'"anticonstitutionnelle" et "stalinienne" par l'opposition et nombre de juristes. L'amendement que le président devait déposer vendredi prévoit notamment que la sanction initiale d'interdiction d'occuper des fonctions publiques et pendant dix ans soit remplacée juste par un constat de la commission qu'une personne "agit sous l'influence russe" et qu'elle "ne garantit pas la bonne exécution des activités d'intérêt public".