Pologne : à Varsovie, des milliers de personnes descendent dans la rue contre le gouvernement

Dimanche 4 juin, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre l'actuel gouvernement. Des élections législatives vont avoir lieu en novembre prochain.

Une foule immense, des drapeaux polonais et européens, et des milliers de manifestants, vent debout contre le gouvernement. Selon les organisateurs, près 500 000 personnes seraient descendues dans les rues de Varsovie (Pologne) à l'appel des partis d’opposition. Pour les Polonais de l'opposition, la démocratie du pays serait menacée par les réformes comme celle de la justice, menée en 2021, ou le durcissement de la loi sur l'avortement de 2020. L’inflation atteint les 14% et le pays ne bénéficie toujours pas du fonds de relance européen, conditionné au respect de l'État de droit, régulièrement remis en cause par le gouvernement actuel.

Des élections à l'automne prochain

"Les élections qui s’approchent font peur aux Polonais, puisqu’elles risquent de ne pas être libres", explique la philosophe Anne Zielinska. Figure de l'opposition, Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen, est aujourd'hui le chef de file de la contestation actuelle. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki reste populaire grâce à sa ligne résolument anti-Moscou et son rôle dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Les élections législatives polonaises doivent se dérouler en novembre prochain.